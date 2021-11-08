جامعة ميتشجان تمنح أجهزة لتشخيص مرض التليف التكيسي في الاطفال الرضع لمستشفيات الأطفال بجامعات أسيوط

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استقبالت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة الدكتورة سامية زكي نصر أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة التليف التكيسي بجامعة ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية, وذلك لتقديم الشكر لمساهمتها تسهيل منح جامعة ميتشجان خمسة أجهزة لتشخيص مرض التليف التكيسي في الاطفال الرضع لمستشفيات الأطفال بجامعات أسيوط وعين شمس والزقازيق والإسكندرية وسوهاج، وتبلغ القيمة المادية للجهاز الواحد 50 ألف دولار .

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن مرض التليف التكيسي تم تشخيصه في مصر مؤخراً حيث توجد في مصر حوالي 700 حالة مشخصة بينما يعتقد أن عدد الحالات في مصر يبلغ 7000 حالة، ومن المنتظر أن تساهم هذه الأجهزة الممنوحة حديثاً في اكتشاف مثل هذه الحالات والبدء فوراً في علاجها من هذا المرض الذي قد يؤدي عدم علاجه إلى وفاة الطفل المريض في سن من 5 إلى 10 سنوات .

وقد أشادت الدكتورة سامية زكي بجامعة أسيوط ومستشفياتها موضحةً أنه سوف يكون هناك تعاوناً بين جامعة ميتشجان وجامعة أسيوط لوضع خطط متكاملة لعلاج المرض المكتشف حديثاً في مصر ولمتابعة المرضى أثناء فترة العلاج، مشيدةً باقتراح الدكتورة مها غانم بضرورة توقيع الكشف بالجهاز على الأطفال المترددين على وحدة تلقي التطعيمات الطبية بمستشفى الأطفال إلى جانب توقيعه على الأطفال المصابين بأعراض المرض بالفعل من ضيق التنفس مع حدوث تحوصلات بالرئة أو إسهال مزمن ونقص عام بالنمو.