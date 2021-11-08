قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح

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نظمت في اليوم الأغلى ذكرى البيعة السابعة للملك سلمان.. حامل اللقب يواجه الأهلي

أوقعت قرعة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، حامل اللقب الفيصلي 2021 في مواجهة الأهلي، فيما يواجه النصر نظيره الاتفاق، ويلتقي الهلال نظيره الرائد، ولقاء مثير يجمع الاتحاد والفتح.

وأجريت مراسم القرعة، اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض، (وجاءت بالتزامن على مرور7 سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم)، بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد بدأ حفل القرعة بالسلام الملكي الوطني السعودي، ومن ثم تم عرض فيديو قصير لعرض بعض لقطات لمباريات المسابقة في النسخ الماضية، ومن ثم سلّم قائد فريق الفيصلي (بطل النسخة الأخيرة 2021) أحمد الكسار كأس المسابقة لموقع القرعة.

وتم عرض فيديو قصير يتحدث عن آلية المسابقة ، ومن ثم تم سحب القرعة بمشاركة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، ومشاركة نجمي الأخضر (السابقين) سعد الحارثي وأحمد عطيف.

واقتصرت المشاركة في البطولة على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين؛ نظراً لضغط روزنامة المباريات، لعل أبرزها التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلاً عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجّهة ودون تحديد أي مستويات.