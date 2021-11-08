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وزير النقل يلتقي رئيس شركة «الستوم» العالمية

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وزير النقل يلتقي رئيس شركة «الستوم» العالمية وزير النقل يلتقي رئيس شركة «الستوم» العالمية

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التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، برئيس شركة «الستوم» العالمية السيد هنري بوبار لافارج، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل والتعاون في توطين صناعة النقل في .

في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الايجابية بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل السككي المختلفة سواء السكة الحديد أوالمترو أو المونوريل ليصبح التعاون المشترك نموذج رائد في مجال النقل كما ان التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الربط مع دول الجوار مثل الربط السككي بين مصر والسودان ومثل الربط مع ليبيا.

ثم استعرض الجانبان خارطة الطريق الموقعة بين المصرية والحكومة الفرنسية والمتضمنة قيام شركة الستوم بتقديم عرض فني ومالي وتمويلي لتنفيذ الخط السادس لمترو الانفاق (المعادي- الخصوص).

وأكد الوزيرعلى أهمية هذا الخط في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الكهربائى الصديق للبيئة، وضرروة استكمال مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح ، وجّه بقيام كافة الشركات العالمية بالاهتمام بعدد ثلاث محاور رئيسية المحور الاول هو إنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الاوسط وكافة دول العالم خاصة وان كل العوامل متوافرة.

المحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل نيرك وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات لافتا إلى انه في اطار المشروعات المشتركة سيتم العمل على تصنيع كل المنتجات التي سيتم تصنيعها خارج فرنسا بمصر خاصة لزيادة قيمة المكون المحلي لمصر وذلك في ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ العديد من مشروعات النقل بمصر.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس شركة «الستوم» على الشراكة القوية بين الجانبين وعلى الاستعداد التام للتعاون مع وزارة النقل المصرية في توطين صناعة النقل في مصر وفي التعاون في تنفيذ عدد كبير من المشروعات في كافة مجالات النقل.

المصرى اليوم

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