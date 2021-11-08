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الثلاثاء.. «صحة النواب» تواصل مناقشة «مواجهة الأوبئة» خلال اجتماعها

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الثلاثاء.. «صحة النواب» تواصل مناقشة «مواجهة الأوبئة» خلال اجتماعها الثلاثاء.. «صحة النواب» تواصل مناقشة «مواجهة الأوبئة» خلال اجتماعها

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تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، خلال اجتماعها غدًا الثلاثاء في الثانية عشر ظهرا.

وكانت لجنة الصحة قد وفقت من حيث المبدأ على القانون خلال اجتماعها الاسبوع الماضى، وتواصل مناقشة المواد قبل الموافقة عليه واحالته إلى الجلسة العامة لاقراره.

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد، ويتضمن جواز إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما يتضمن مشروع القانون الجدبد إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل هذة اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

وينص مشروع القانون على أتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.

كما أجازت اللجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المصرى اليوم

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