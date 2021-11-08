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الوزير: 1.7 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل

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الوزير: 1.7 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل الوزير: 1.7 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل

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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قطاع النقل يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس والقيادة تولي اهتماما كبيرا بالنقل، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير القطاع بـ1.7 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل من سكة حديد ومترو وموانئ وكافة المشروعات.

أضاف الوزير، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر النقل الذكي 2021 TRANS MEA، أنه في السكة الحديد يتم تطوير الوحدات المتحركة من عربات وجرارات من مختلف الدول ورفع كفاءة القطارات الموجوده حتى تكون جميع العربات والجرارات في نهاية ديسمبر جديدة ومجددة، وتطوير عناصر البنية الأساسية من سكة ومزلقانات ومحطات.

وتابع أنه يتم تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن على الشبكة لرفع نسبة التأمين والسلامة وتقليل زمن التقاطر، وتطوير الورش لضمان وسلامة التشغيل، وأنه يتم تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري، وتدريب وتأهيل العنصر الثقافي والعلمي والنفسي والمعنوي.

وأضاف الوزير أنه سيتم تطوير محطات السكة الحديد وتركيب مكن التذاكر.

المصرى اليوم

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