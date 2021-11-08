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قالت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن اعلان الدولة خلو مصر من فيروس سي، وكتابه شهادة وفاته، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر انتصار للدولة، كما أنه يوم تاريخي للدولة ولكافة قياداتها لانهاء عصر فيروس سي، والتي كانت تعاني منه الدولة لسنوات طويلة.

وأشارت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الدولة المصرية تصبح من الدول الرائدة في العالم والتي نجحت في التخلص من الفيروس، ويرجع ذلك إلى جهود مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار ١٠٠ مليون صحة، مما ساهم في حصول مصر على إشادات من منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات المعنية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي التي كانت سببًا في القضاء على فيروس سي، موضحه أن أول قرار للقيادة السياسية في صندوق تحيا مصر هو التعامل مباشرة مع فيروس سي مهما بلغت التكلفة وتم رصد 400 مليون جنيه من أجل ذلك، وبعدها تم رصد 700 مليون جنيه، فضلا عن المبادرات الرئاسية التي تجوب المحافظات.