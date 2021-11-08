أسماء أبو اليزيد تواجه حبيبة زيتون في الجزء الرابع من «الآنسة فرح»

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تشارك الفنانة الشابة حبيبة زيتون ضمن احداث الجزء الرابع من مسلسل «الانسة فرح» والذي يذاع حاليا على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل بطولة أسماء ابو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، تامر فرج، تصوير محمد عبدالرؤوف، انتاج سالي والي، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

وقالت حبيبة زيتون: أنا أجسد شخصية تدعى «مروة» وهي فتاة جامعية تقع في حب استاذها بالكلية وهو «دكتور عمرو» والذي يجسد شخصيته الفنان مؤمن نور والذي جمعته مع بطلة المسلسل «فرح» علاقة غرامية منذ احداث الجزء الثاني، وعلى اثر ذلك تتأجج مشاعر الغيرة والصراع بين مروة وفرح في الجزء الرابع من المسلسل لكي تستحوذ على حب عمرو بمفردها.

ووجهت حبيبة الشكر للمخرج وائل فرج الذي ابدع في إخراج مسلسل «الانسة فرح» بأجزائه الاربعة، وتبنيه لها في هذا الدور فهو شخص مهني جدا داخل لوكيشن التصوير وخارج اللوكيشن على المستوى الشخصي انسان مرح وظريف تنجذب له بكل ود من أول جلسة.

وعلى جانب آخر اعربت حبيبة عن سعادتها بقبولها ضمن الدفعة الثالثة لاستوديو المواهب بمركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافي.

واشارت إلى أنها بعد ان تقدمت لدخول اختبارات المركز بين 2900 فرد تم اختيار 130 طالب منهم، والحمد لله كانت من بينهم وتستعد قريبا للمشاركة في اول عرض مسرحي لها مع طلبة المركز.

يذكر أن ان الفنانة الشابة حبيبة زيتون هي ممثلة ومطربة، خريجة كلية الآداب قسم اعلام تخصص اذاعة وتلفزيون جامعة عين شمس، وحاليا تقدم حلقات مراجعة وسرد على منصة ثقافية خاصة لأحداث حقيقية، واختراعات تخيلية بشكل سريع ومبسط، وشاركت حبيبة منذ طفولتها مع فرقة سليم سحاب، وشاركت مؤخرا مع فرقة التراث تحت قيادة المايسترو حمادة الموجي والمايسترو فاروق البابلي بعدة حفلات بدار الاوبرا المصرية.