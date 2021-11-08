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مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن بمدينة القاهرة الجديدة

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مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة مسئولو"الإسكان" يتفقدون ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن بمدينة القاهرة الجديدة

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تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمواقع مشروع سكن ، للإسكان المتوسط، بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال ومناقشة الحلول الفنية لأعمال تنسيق الموقع. وخلال الجولة، تابع مسئولو الوزارة معدلات تنفيذ الأعمال بالمواقع المختلفة بالمشروع، مشددين على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

واشار المهندس جمال طلعت، إلى أن الجولة تأتى في إطار التوجيهات الدائمة بالاهتمام بأعمال تنسيق وتجميل المواقع السكنية المختلفة، وعدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين قبل استكمال أعمال التجميل وتنسيق المواقع. وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم وجار تنفيذ ١٧٧٦٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمدينة بمساحات تتراوح من ١١٥ م٢ : ١١٨ م٢، موزعة على ١٠ مواقع بالتجمع الثالث، بجانب تنفيذ أعمال الربط على المرافق. وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن متوسط تنفيذ مشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة بلغ مراحل متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ ٣ مراكز طبية وحضانة بالمشروع بجانب المشروعات الخدمية الأخرى.

المصرى اليوم

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