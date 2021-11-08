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فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة

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فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة فرستابن يقتنص سباق المكسيك ويبتعد بالصدارة

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احتفل الهولندي ماكس فرستابن بفوزه بسباق جائزة المكسيك الكبرى، اليوم الأحد، معززا صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بفارق 19 نقطة أمام منافسه لويس هاميلتون، قبل أربع جولات من النهاية.

وجاء البريطاني هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز الثاني، بعدما صمد أمام هجوم سيرجيو بيريز، سائق ريد بول، الذي أصبح أول مكسيكي يصعد على منصة التتويج في بلاده، أمام الجماهير المحتشدة بحلبة "أوتودرومو هرمانوس رودريجيز".

وقلص ريد بول الفارق إلى نقطة واحدة، خلف مرسيدس المتصدر في بطولة الصانعين.

وقال فرستابن، البالغ عمره 24 عاما، عن الخطوة الكبيرة التي قطعها نحو لقب البطولة "الطريق ما زال طويلا، لكن الأمور تبدو جيدة، غير أنها يمكن تنقلب سريعا".

وانتزع فرستابن صدارة السباق في المنعطف الأول، بعد انطلاقه من المركز الثالث، وهاجم ثنائي مرسيدس ولم يمنح هاميلتون الفرصة، بعد الفترة التي نزلت فيها سيارة الأمان إلى الحلبة.

وقال هاميلتون "قدمت كل ما لدي، وكانت منافسة رائعة ضد سيرجيو قرب النهاية، وعلى الأقل نجحت في الحصول على المركز الثاني".

المصرى اليوم

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