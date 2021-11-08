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الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين

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الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي يطور تطبيقًا لتشخيص وجوه الفلسطينيين

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في حلقة جديدة في توظيف الاحتلال التكنولوجيا كأداة لتضييق الخناق على الفلسطينيين؛ أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طوَّر خلال العامين الأخيرين، تطبيقًا هاتفيًا يمكن الجنود الإسرائيليين من تشخيص وجوه الفلسطينيين لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.

ونقلت الصحيفة عن جنديين إسرائيليين سابقين قولهما: «تم إجراء مسابقة في وحدات الجيش المعنية على التقاط صور لفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي إليها».

وأضاف الجنديان أنه تم استخدام التطبيق الهاتفي «Blue Wolf» من أجل تشخيص الفلسطينيين، ومعرفة إذا كان يجب اعتقالهم.

ولم يتطرق الجنديان الإسرائيليان إلى عدد الفلسطينيين الذين تم تشخيصهم من خلال هذا التطبيق، إلا أن هذا العدد يصل إلى الآلاف بحسب التقديرات.

وحسبما قالته صحيفة «واشنطن بوست»، كشف الجنود الذين أجروا هذا الحوار مع منظمة «كسر الصمت»- وهي مجموعة مكونة من جنود خدموا في الجيش الإسرائيلي ويعارضون سياسة الجيش- عن هذا البرنامج، بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم خوفا من التداعيات الاجتماعية والمهنية.

وأوضحت المجموعة أنها ستنشر سلسلة التقارير في وقت لاحق.

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