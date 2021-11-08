عاطلين بحوزتهما 50 كيلو بانجو بالإسماعيلية

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

حال إستقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما "بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - 2 هاتف محمول"بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والهاتفين للإتصال بعملائهما.