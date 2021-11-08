أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

Print
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة
رفع التهنئة بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة.. وأشاد بجهود الملك في استقرار أمن المنطقة

أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الرياض بالنيابة: تأتي الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم والمملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية اقتصادية واستقراراً أمنياً بفضل نهجه العادل، وسياسته الحكيمة في تعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبناءه.

وأضاف أنه رغم تحديات وظروف جائحة كورونا إلا أن المملكة تمكنت، بفضل الله، ثم القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين تمكنت من تجاوزها، ودفع العملية التنموية والتطويرية في شتى مناطق المملكة، بل وتجاوزت الجهود الحدود، بقيادة جهود دولية لتعزيز الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.

ودعا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران