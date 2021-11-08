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إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة

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إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة
تهدف للإسهام في تطوير قواعد الممارسة المهنية

إطلاق أول جمعية مهنية للطهي في المملكة

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للطهي.

وتشكّل مجلس إدارتها برئاسة علي اليوسف، ومؤيد الجماز نائباً للرئيس، وضحى العطيشان مشرفة مالية، وريان الثقفي، ومحمد حكيم.

وشملت قائمة مؤسسيها بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة كلاً من سماء جاد، وعبدالصمد الهوساوي، وهديل المطوع، وراكان العريفي، وإيمان قزاز، وعبدالحكيم باقبص، وعهود القحطاني.

وتندرج الجمعية تحت مبادرة "تأسيس الجمعيات المهنية الثقافية"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهي من مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مؤخراً، التي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاع ثقافي.

وأكد "اليوسف" أن إطلاق وزير الثقافة استراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي حفّزت المهتمين بفنون الطهي لتأسيس أول جمعية مهنية لهم، لتكون بمثابة المظلة التي تجمع الممارسين المحترفين في المجال.

وبيّن أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تطوير الوعي بقطاع الطهي، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المهنية، والارتقاء بمستقبل الممارسين من خلال التعليم والتدريب وتعزيز التواصل، وتقدير المواهب في المجال وإحاطتهم بالدعم اللازم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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