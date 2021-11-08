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«القوى العاملة»: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي القدرات وتحرير 35 محضر مخالفات بالبحر الأحمر

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«القوى العاملة»: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي القدرات وتحرير 35 محضر مخالفات بالبحر الأحمر «القوى العاملة»: تعيين 1203 شباب بينهم 35 من ذوي القدرات وتحرير 35 محضر مخالفات بالبحر الأحمر

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1203 شباب، منهم 35 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1644 شابا، فضلاً عن توفير 341 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 375 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية لـ 375 عاملًا على المهن المختلفة، كما تم صرف منحتي مولود بإجمالي 4000 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية .

تلقى الوزير تقريراً بأنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بحفظ 5 تراخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار عبدالراضى، مدير المديرية، أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 490 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضراً، وعمل 4 ندوات توعية للعاملين .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، حضرها 33 عاملا، كما تمت متابعة 75 منشأة يعمل بها 6739 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد (كوفيد- ١٩).

وأضاف أن المديرية تلقت 62 شكوى علاقات عمل، تمت تسوية 14 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 18 شكوى، وتبقى 30 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

المصرى اليوم

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