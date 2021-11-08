«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها

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كشفت ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لجلطة تسببت في دخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وقالت نيفين الناقوري ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على شاشة «DMC»، مساء الأحد، إن «ماما بقالها 15 يوم تحت جهاز التنفس، وهي كانت جتلها جلطة من انخفاض السكر فحصل مياه على الرئة، بعد كده جاتلها جلطة وعضلة القلب وقفت على طول».

وأضافت :«وهي في الرعاية دلوقتي، لأنها محتاجة مراقبة، ومفيش تقدم في حالة والدتي الصحية، وحالتها حرجة وأدعو الجمهور بالدعاء لها بالشفاء».

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.