عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

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أعلنت أكاديمية الشباب المصرية للعلوم عبر صفحتها على الفيس بوك نتيجة انتخابات اللجنة التنفيذية لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم (إياس). ه

نات أكاديمية الشباب المصرية للعلوم الدكتور عبدالله سامي المدرس بكلية العلوم والمشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة لفوزه بمنصب الرئيس المشارك للأكاديمية.

تقدم د. عبدالله سامي بالشكر والتقدير لزملائه بإياس لثقتهم به وانتخابه بالأكاديمية. كما تقدم بالشكر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة على تشجيعم المستمر لأعضاء هيئة التدريس ووضع المشاركة المجتمعية كأحد اولويات ما تقدمه الجامعة بجانب دورها في مجالي التعليم والبحث العلمي.

تتمركز الرؤية المستقبلية لأكاديمية الشباب للعلوم كأحد المكونات العلمية المنبثقة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في القيام بدور رائد حيوي وفعال لشباب الباحثين المصريين في منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية، خاصة ربط البحث العلمي بالمجتمع من أجل إحداث تنمية مستدامة قائمة على العلوم والتكنولوجيا.

تعكس إياس قناعة الحكومة المصرية والقيادة السياسية بالشباب المصري كمحرك رئيسي للتنمية في مصر، وتمثل أيضا التزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (عضو اتحاد الأكاديميات العالمي) بمبادرة اللجنة المشتركة للاتحاد التي تهدف إلى دعم مشاركة وتمكين الشباب والمرأة في العلوم والتكنولوجيا.