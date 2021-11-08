كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل

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كشف الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، التفاصيل المتعلقة بكارت النقل الموحد الذي أطلقته وزارة النقل أمس الأحد، خلال فعاليات معرض «النقل الذكي»، والذي من المخطط العمل به في خطوط المترو الأربعة المونوريل والقطار الكهربائي.

قال «مهدي» خلال تصريحات تلفزيونية، لقناة «ten»، الاثنين، إن الدولة تعمل في اتجاه تكنولوجيا النقل الذكي منذ سنوات بتوجيهات من القيادة السياسية، واستطاعت توفير البنية الأساسية الإلكترونية التي تمكننا من تطبيق نظام النقل الذكي والذي يشمل أشياء عديدة بجانب الكارت الذكي.

أضاف: «كان من الضروري توفير وسيلة موحدة تستخدم في وسائل المواصلات المختلفة وهو ما عملت عليه الدولة بالفعل بحيث يتم توفير كارت يمكن استخدامه لفترة زمنية محددة قد تكون يوم أو أسبوع أو شهر، ويتم تحديدها وفقًا لاحتياجات المواطن».

أوضح أن الكارت الذكي سيقلل من العبء المالي على المواطن أيضًا ولا يعمل فقط على توفير وقت الوقوف في الصفوف من أجل قطع التذاكر، لأنه بدًا من دفع الأجرة أو التكلفة في كل وسيلة مواصلات على حدى سيدفع المبلغ مرة واحدة، ويستخدم عدد من وسائل المواصلات لفترة زمنية محددة.

وأكد أن اتجاه الدولة نحو تطبيق النقل الذكي يؤثر على جودة الحياة من خلال تقليل التلوث في البيئة، الأمر الذي له مردود إيجابي، كبير.

كارت النقل الموحد عبارة عن محظة ذكية يتم من خلالها التنقل وحجز التذاكر في جميع وسائل النقل المختلفة، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني لحجز التذاكر في القطارات المختلفة، وسيتم تطبيقه بداية من العام المقبل عقب تشغيل المرحلة الأولى من المونوريل «مدينة نصر- التجمع الخامس».