كويكب يقترب من مسار الأرض.. هل من مخاطر محتملة؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، من اقتراب كويكب بحجم برج «إيفل» من مسار الأرض؛ إذ سيعبره خلال الحادي عشر من ديسمبر المقبل.

ووفق الصحيفة البريطانية، حددت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» موعد مرور الكويكب بكوكب الأرض، ووصفته بأنه «محتمل الخطورة».

ومن المقرر أن يمر الكويكب بجوار الأرض بسرعة 6.578 كيلومتر في الثانية.

ووفق«ناسا» يبلغ قطر الكويكب «4660 نيريوس» 330 مترًا، وعرضه يقارب حجم 3 أضعاف حجم ملعب كرة قدم .

وتتوقع«ناسا» أن يمر الكويكب بمسار الأرض يوم 11 ديسمبر، علما أن المسافة الفاصلة بينهما ستكون 3.9 مليون كيلومتر، أي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

رغم تصنيف «4660 نيريوس» على أنه كويكب «محتمل الخطورة» نظرا لحجمه وقربه من الأرض، إلا إنه من غير المرجح أن يشكل تهديدا على كوكبنا لأنّ وتيرة ارتطام كويكب كبير بالأرض تحدث مرة كل ألفي عام تقريباً؛ فوفق وكالة الفضاء الأمريكية يبلغ حجم الكويكب المسمى «4660 نيريوس»، ثلاثة أضعاف مساحة ملعب كرة قدم، ومن المتوقع أن يمرّ عبر الأرض بسلام.

الجدير بالذكر أنّ اصطدام كويكب بحجم «4660 نيريوس» بالأرض يمكن أن يكون مدمراً للبشرية، لأنّ الغلاف الجوي لن يتمكن من تفتيته كله، وسيؤدي ارتطامه إلى سقوط آلاف القتلى، لذا يعمل علماء ووكالات فضاء على دراسة السبل الممكنة لحرف أي جرم متجه إلى الأرض عن مساره .

ونقلت «ديلي ستار» عن خبير في مجال علوم الفضاء قوله، إن طول الكويكب «4660 نيريوس» يبلغ حوالي 330 مترا، ويدور حول الشمس مرة كل 664 يومًا.

واكتشفت عالمة الفلك الأميركية إليانور هيلين، الكويكب «4660 نيريوس» ذو المدار القريب من الأرض في 28 فبراير عام 1982، أثناء عبوره في مسار الأرض.