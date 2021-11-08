«كيميت بطرس غالي للسلام» تنظم حفلها السنوي الثالث 14 نوفمبر (تفاصيل)

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تنظم مؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة» حفلها السنوي الثالث احتفالًا بيوم ميلاد الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ووزير الدولة للشئون الخارجية السابق في ١٤ نوفمبر المقبل.

وأعلنت المؤسسة عن الجهات والشخصيات التي تم اختيارها في دورة هذا العام، حيث اعتادت المؤسسة ان تحتفل في هذا اليوم بتكريم أيقونتين من أيقونات العمل الدبلوماسي والفكري والقانوني وهي المجالات التي اهتم بها الدكتور بطرس غالي طوال حياته السياسية والدبلوماسية والأكاديمية.

وتكرم المؤسسة خلال الاحتفالية نموذجين هما الأكثر تميزا على المستويين المصري والافريقي اذ تميزا بعملهما العام في مجالات صنع وحفظ السلام ودبلوماسية حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الانسان، وهما القانوني المصري المخضرم الدكتور جورج أبي صعب والدكتور سالم أحمد سالم، الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية.

و حصل أبي صعب على جائزة التميز الفكري في مجال صنع وحفظ السلام هو أحد اهم أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة على مستوى العالم، الأمر الذي جعله يتولى العديد من المناصب الدولية ويكون مسئولا عن الكثير من الملفات الحساسة، وأصبح أبي صعب من علامات المدافعين عن العالم الثالث في دراساته القانونية. وكان الدكتور ابي صعب أحد أعضاء اللجنة القومية وهيئة الدفاع في تحكيم طابا ولعب دورا حيويا في استعادة مصر لطابا، كما أنه تولي الدفاع عن السلطة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية خلال النزاع حول جدار إسرائيل العازل.

وأعلنت المؤسسة منح جائزة الإنجاز في مجال حل الصراعات والديمقراطية وحقوق الانسان، للدكتور سالم أحمد سالم، السياسي والدبلوماسي التنزاني الذي بدأ حياته الدبلوماسية في القاهرة وتقلد بعد ذلك الكثير من المناصب المهمة، فكان وزيرا للخارجية ثم رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وأخيرا أميناً عاماً لمنظمة الوحدة الافريقية حيث عمل على تحقيق التكامل في القارة.

ومن جامعة القاهرة حيث تخرج وتكرم المؤسسة أوائل الخريجين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي انطلق منها الدكتور بطرس غالي إلى عالمه المهني.

وأعلنت المؤسسة فوز الطالبتين نادين هشام وفرح شوقي بجائزه المؤسسة للتفوق الجامعي من قسم العلوم السياسية، كما تكرم المؤسسة طلبة الدكتوراه المتميزين ممن قاموا بمناقشة رسائلهم العلمية الخاصة بالقانون الدولي والدراسات الأفريقية بين عامي 2019 و2020.

وأعلنت المؤسسة الفائزين هذا العام بجائزتي التميز العلمي في مجالي القانون الدولي والتنظيم الدولي، حيث منحت اللجنة المكلفة بدراسة رسائل الدكتوراه الجائزة الأولى للدكتور أبوبكر الديب عن دراسته الخاصة ب «النظام القانوني للأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء القانون الدولي»، فيما ذهبت الجائزة الثانية لرسالة الدكتوراه الخاصة بدراسة «الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية وفقا لقواعد القانون الدولي، دراسة تطبيقية على سد النهضة» للدكتور هشام عبدالسلام.

وفاز بجائزتي التميز العلمي في مجال الدراسات الأفريقية، فقد فازت بالجائزة الأولى رسالة الدكتوراه بعنوان «دور النظام الانتخابي في إدارة التعددية الإثنية في أفريقيا، دراسة مقارنة لبعض الحالات» للدكتور سعيد إسماعيل ندا، وكانت الجائزة الثانية لرسالة الدكتوراه بعنوان «العوامل المؤثرة على أداء الأحزاب الإسلامية في الحكم، دراسة لحالات في مصر وتونس والغرب»، للدكتورة نورا مدحت محمد.