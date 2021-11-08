مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على الطريق الدائري بشبرا الخيمة

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لقى شخص مصرعه صدمته سيارة مجهولة بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة على الطريق الدائرى في محافظة القليوبية وفرت السيارة المتسببة في الحادث هاربة عقب الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء عبور «ا.أ.م» 40 سنة الطريق أمام منطقة بهتيم اصطدمت به سيارة مجهولة «فر قائدها بها عقب الحادث» ما أدى إلى وفاته إثر إصابته.

وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.