أخبار عاجلة

غلق وتشميع أكاديميتي تدريب لإدارتهما بدون ترخيص في بني سويف -
قصر الطفل يقيم ورشة حكي لذوى الاحتياجات الخاصة -
بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة للحكومة بشأن نتائج تنمية قطاع السياحة

Print
طلب إحاطة للحكومة بشأن نتائج تنمية قطاع السياحة طلب إحاطة للحكومة بشأن نتائج تنمية قطاع السياحة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ما تم تنفيذه على أرض الواقع من استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة رؤية 2030 والنتائج الملموسة في واحد من أبرز القطاعات.

وقال محسب في طلبه:«على الرغم من المقومات التي نمتلكها إلا أننا نفتقد بوصلة الترويج لمعالمنا السياحية حيث أنا الإيرادات التي يحققها القطاع لا تتناسب مع ما نمتلكه من مقومات».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث يعمل بها 3 ملايين مصري بشكل مباشر وغير مباشر، في الوقت الذي يحظى القطاع باهتمام كبير من قبل الدولة، خلال الفترة الأخيرة تم إرجاء للرسوم وجدولة للمديونيات ومنح القائمين على القطاع العديد من الإعفاءات بهدف الحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها، كما أن الدولة المصرية تتمتع بمقومات بيئية متميزة، وتتميز بالشواطئ، إلى جانب السياحة الدينية والعلاجية والتاريخية.

وتابع:«كافة هذه المقومات تجعل الدولة المصرية في مصاف الدولة التي تحقق أعلى إيرادات من قطاع السياحة، شريطة حسن استغلالها، سواء من خلال الترويج الجيد، التسويق في مختلف دول العالم للسياحة المصرية، الاعتماد على شخصيات بارزة في المجتمع من أجل تحقيق ذلك، والمرونة في التعامل بعيدا عن الروتين الذي ينعكس بالسلب على القطاع وعلى الخزانة العامة للدولة في نفس الوقت ولكن ما يحدث على الأرض».

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم تقرير دوري عن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة للوزارة وفقا لرؤية مصر 2030 وما تم تنفيذه وهل هناك بعض العقبات التي تعيق مراحل التنفيذ لسرعة تدارك الأمر على أن يتم إعلاء المصلحة العامة واستغلال المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية خاصة وأن هناك بعض الدول لا تمتلك ربع هذه المقومات وتحقق إيرادات تتجاوز ما يتم تحقيقه في مصر مئات المرات مما يؤكد أن الترويج والتسويق في حاجة لإعادة نظر للمصلحة العامة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»