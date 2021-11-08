مقترح برلماني للاستفادة من مناجم الذهب والقضاء على التنقيب العشوائي

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تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بخطة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لتعظيم الاستفادة الوطنية من مناجم الذهب والمساهمة في القضاء على التنقيب العشوائي، بالتزامن مع موافقة المجلس على عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالتنقيب عن الذهب. وقالت النائبة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها لاستغلال الذهب في العصر الحديث يجب مراجعتها، وذلك لأن إحدى الشركات قامت بتضخيم المصروفات، مما أدى إلى أن الدولة لا تحصل إلا على عائد الإتاوة فقط.

وأشارت النائبة، إلى أنه كان من الأولى أن تنص الاتفاقيات مع الشركات المختلفة على ضرورة أن تحصل مصر على عائدها بنسبة من الإنتاج كما هو متبع في دول العالم المختلفة، وليس بعد خصم المصروفات كما هو واقع حالياً في العقود المبرمة مما يجعل حجم المستفاد ضئيلا جدا. وفيما يتعلق بالتنقيب العشوائي، أشارت النائبة ريهام عبدالنبي إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا وتوقف مجال السياحة لجأ الشباب في محافظة أسوان إلى السعي للتنقيب العشوائي عن الذهب، وهي المهنة التي يعمل بها أكثر من 60% من سكان المحافظة وسط مخاطر كبيرة تهدد حياتهم، وذلك بعد أن أضطرتهم الظروف المعيشية الصعبة لذلك. ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وطالبت النائبة بعدد من المطالب، في مقدمتها: إنشاء منطقة صناعية في كل مركز من مراكز المحافظة للتعدين، تضم كل الكسارات والطواحين والآلات المستخدمة في الحصول على معدن الذهب. وبالتزامن مع ذلك يأتي القضاء على التنقيب العشوائي وذلك عن طريق إعطاء تصاريح من قبل الدولة للمنقبين وتيسير طرق الاستخلاص لهم بالمناطق الصناعية وشراء المنتج منهم. وشددت النائبة في هذا السياق على التعامل مع المنقبين العشوائيين من قبل أجهزة الدولة ليس باعتبارهم مجرمين أو لصوص وإنما باعتبارهم مواطنين اضطرتهم ظروفهم للعمل في هذا المجال، مع إعطاء دورات تدريبية وترشيدية للمنقبين من قبل الدولة، والإشراف عليهم في التنقيب من قبل الجهة المانحة للتصاريح .