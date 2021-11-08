ضمن الموجة 18.. إزالة 82 حالة تعد على أراضي الدولة بمراكز المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ أن الوحدات المحلية أزالت، أمس الأحد، 82 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1992 مترا مربعا، منها 9 حالات بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على مساحة 466 مترا مربعا، وإزالة 73 حالة على مساحة 1573 مترا مربعا بقرية نواي بمركز ملوي.

أكد المحافظ أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.