8 ديسمبر.. نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه عامين فى إزعاج سيدة أعمال

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حددت محكمة استئناف الاقتصادية، جلسة 8 ديسمبر لنظر استئناف الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادرضده بالحبس عامين ووكفالة 50 ألف جنية وغرامة 200الف جنية، في اتهامه بتهديد وإزعاج سيدة أعمال.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق. وفى الموضوع، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والمقضى ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثانى والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنيه، وغرامة مائتى ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك والمصروفات.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.