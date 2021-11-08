حفلات الأربعاء بـ«الموسيقي العربية».. علي الحجار ووعد البحري على «النافورة»

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تتوالي فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يحيى النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفلا في الثامنة مساء الأربعاء 10 نوفمبر على مسرح النافورة يضم باقة من أعماله الخاصة منها تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون انت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وغيرها، يسبقه فاصلا غنائيا لكل من السورية وعد البحري، حنان عصام وأحمد عفت.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال الأوبرا حفلا بقيادة المايسترو احمد عامر يضم كوكبة من اشهر اعمال عمالقة الغناء.