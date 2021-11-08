أخبار عاجلة

غلق وتشميع أكاديميتي تدريب لإدارتهما بدون ترخيص في بني سويف -
قصر الطفل يقيم ورشة حكي لذوى الاحتياجات الخاصة -
بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

حفلات الأربعاء بـ«الموسيقي العربية».. علي الحجار ووعد البحري على «النافورة»

Print
حفلات الأربعاء بـ«الموسيقي العربية».. علي الحجار ووعد البحري على «النافورة» حفلات الأربعاء بـ«الموسيقي العربية».. علي الحجار ووعد البحري على «النافورة»

لاقتراحات اماكن الخروج

تتوالي فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يحيى النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفلا في الثامنة مساء الأربعاء 10 نوفمبر على مسرح النافورة يضم باقة من أعماله الخاصة منها تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون انت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلوانى وغيرها، يسبقه فاصلا غنائيا لكل من السورية وعد البحري، حنان عصام وأحمد عفت.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال الأوبرا حفلا بقيادة المايسترو احمد عامر يضم كوكبة من اشهر اعمال عمالقة الغناء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غلق وتشميع أكاديميتي تدريب لإدارتهما بدون ترخيص في بني سويف

غلق وتشميع أكاديميتي تدريب لإدارتهما بدون ترخيص في بني سويف

قصر الطفل يقيم ورشة حكي لذوى الاحتياجات الخاصة

قصر الطفل يقيم ورشة حكي لذوى الاحتياجات الخاصة

بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية

بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)