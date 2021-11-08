«في طريقنا إلى المستشفى».. ابنة نادية شكري تعلن نقل والدتها إلى المستشفى

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أعلنت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري دخول والدتها المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، مطالبة جمهور ومحبي الفنانة بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت صورة لوالدتها الفنانة نادية شكري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها، قائلة :«في طريقنا للمستشفي أرجو الدعاء لـ أمي فهي ب أشد الحاجة له ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل».

وأضافت ابنة سامي العدل ونادية شكري: «اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها،يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين».

وتابعت: «اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك».

واختتمت حديثها، قائلة: «اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها».