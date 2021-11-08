نجلاء بدر: لطفي لبيب لم يعتزل ويصور معي مسلسل «ويبقى الأثر»

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أكدت الفنانة نجلاء بدر أن الفنان لطفي لبيب لم يعتزل التمثيل نهائيًا موضحة أنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في مسلسلها الجديد «ويبقى الأثر»، وأن صحته بخير .

واضافت نجلاء عبىر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الأستاذ لطفي متواجد معي بنصور مشهد في مسلسل «و يبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا».

يذكر أن «نجلاء» تقوم حاليًا بتصوير حكاية «ويبقى الأثر» كونها بطلة العمل ويشاركها في المسلسل عدد كبير من الممثلين في مقدمتهم الفنان لطفي لبيب وإيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجي، وهو من تأليف أمانى التونسى، واخراج أحمد يسرى، ويعرض قريبًا على شاشة قنوات cbc.