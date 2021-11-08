بسبب خاتم خامنئي.. إغلاق صحيفة إيرانية (التفاصيل)

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أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة «كليد» اليومية بعد نشرها صورة ليد المرشد الأعلى في البلاد على خامنئي، ضمن تقرير بعنوان «ملايين الأسر الإيرانية تحت خط الفقر».

وحسبما أوردته وكالة «إرنا» للأنباء، أكد علاء الدين ظهوريان، سكرتير هيئة الرقابة على الصحافة، إلغاء امتياز الصحيفة دون ذكر الأسباب.

ورُفعت دعوى ضد صحيفة «كليد»، عقب نشرها، في عددها الصادر السبت، صورة رسم بياني حول خط الفقر في إيران، مرفق به يد بها خاتم أشبه بخاتم خامنئي، في إشارة إلى مسؤوليته عن الفقر، في صفحتها الأولى حسبما أوردته وكالة «نادي المراسلين الشباب» التابعة لهيئة والتلفزيون الإيرانية، أمس الأحد.

ونقلت الوكالة ذاتها عن إيمان شمسايي، مدير عام هيئة الصحافة ووكالات الأنباء الداخلية في البلاد، قوله إن: «المديرية تراقب باستمرار أنشطة المجموعات الإخبارية؛ إذ يتم إصدار التحذيرات اللازمة عند الضرورة، لكن إذا كان الأمر يتعلق بمسألة خارج اختصاصاتها فتحيلها إلى هيئة الرقابة الصحافية».

وتشدد السلطات الإيرانية الخناق على حرية الصحافة؛ إذ تحاول الهيئات الرقابية التي جرى تدشينها لمراقبة الصحافة منع توجيه أي انتقاد إلى أداء المرشد العام في البلاد.

واعتبرت السلطات الرقابية «خاتم خامنئي» المرفق بالتقرير إشارة إلى دوره في تفشي الفقر في البلاد، لا سيما في ظل تصاعد الموجات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة بسبب الغلاء والبطالة وازدياد عدد الفقراء.

وحسب آخر إحصاء معلن يعيش نحو 33% من السكان في إيران تحت خط الفق، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الإغاثة، مرتضى بختياري، في أغسطس الماضي.