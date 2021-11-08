"تعليم سراة عبيدة" يحتفي بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين

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بحضور عدد من القيادات الأمنية ومديري الإدارات الحكومية

رعى محافظ سراة عبيدة، مسفر بن حامد آل محضي، الحفل الذي نظّمته إدارة نشاط الطلاب والطالبات "بنين- بنات"، على مسرح إدارة التعليم بمناسبة الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وبدأ الحفل الخطابي المُعَد بهذه المناسبة بعزف السلام الملكي السعودي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

عقب ذلك، قدّم مدير التعليم كلمةً عبّر فيها عن سعادته بحلول الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ مشيرًا إلى العهد الزاهر الذي ننعم فيه بتقدم وطن الخير في سائر المجالات وشتى المناحي التي جعلت المملكة العربية السعودية عمقًا دينيًّا وفكريًّا وسياسيًّا للعالم العربي والإسلامي ومحورًا رئيسيًّا من محاور القوة الاقتصادية وريادة تعليمية وصحية في ظل جائحة كورونا.

ومن ثم ألقى الشاعر محمد مرعي جابر، قصيدةً شعرية باللغة العربية الفصحى، ثم قصيدة نبطية قدّمها الشاعر منصور علي حيان تَغنى فيها كلاهما بالوطن ومليكه "سلمان" وإنجازاته العظيمة.

ثم قدّم "أوبريت" يحوي مشاركات لعدد من الطلاب والطالبات عبّروا فيها عن مشاعرهم الوطنية لمليكهم الغالي بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

واختُتم الحفل بتكريم الجهات التنظيمية واللجان المساندة.