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رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن

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رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن
أكد أن هذه المناسبة تحل والمملكة تشهد تطورًا هائلًا في مجالات الحياة

رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن

رفع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للمملكة العربية .

وقال "القحطاني": تحل علينا هذه الذكرى ونحن نعيش شعور العزة والفخر بقادتنا ووطننا المنطلق في بناء الإنسان، والمدهش في تحقيق الإنجازات الكبرى، والمذهل في قفزاته التنموية، والطموح برؤيته لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأضاف: تحل علينا هذه الذكرى والمملكة تشهد تطورًا هائلًا في كافة مجالات الحياة، وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مسيرة التنمية العملاقة والمستدامة، التي تعكس واقع وحضارة المملكة وتاريخها المجيد ومستقبلها الواعد.

وأردف "القحطاني": هذه الذكرى مناسبة مهمة نتذكر فيها ما يحظى به قطاع التعليم العام والجامعي من خادم الحرمين من دعم دائم ومستمر لتطوير المنظومة التعليمية في المملكة؛ بما يجعل من أبناء وبنات الوطن مساهمين بفاعلية واقتدار في مسيرة التنمية السعودية الحديثة وعلى قدر من المنافسة المحلية والعالمية.

ودعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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