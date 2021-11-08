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إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

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إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية
الأمانة أكدت استمرار جولاتها مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية

إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1219 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 12 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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