محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي

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عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إجتماعآ تنسيقي من أجل مناقشة الوضع الحالي في المنشآت السياحية مع مسئولي قطاع السياحة وتلك المنشآت، وكذا الإستعدادات التي تجرى للموسم الشتوي الجديد، ولاسيما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

وأكد أن محافظة الجيزة تعد من المحافظات التي تتمتع بالعديد من المناطق والمزارات السياحية، مشدداً على مديرتي الصحة والطب البيطري تكثيف لجان التفتيش والمراقبة على المنشآت السياحية من خلال وضع خطة مرور دورية، للتأكد من سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات، مع إستمرار لجان المراقبة والتفتيش في عملها بالمرور على هذه المنشآت، للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير.

وأكد على ضرورة التأكد من قيام المنشأت السياحية بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصآ على سلامة المترددين .

موكدآ على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا مراجعة الأماكن المخصصة للعزل للتأكد من جاهزيتها على أكمل وجه .

وأشار بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحسم في التصدي لتلك المخالفات تنفيذآ لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهد كبير لمساندة هذا القطاع، وهو ما يستوجب على المنشآت السياحية القيام بدورها على أكمل وجه، حفاظا على مكانة مصر، في هذا القطاع.

وكلف مرفق الحماية المدنية بضرورة مراجعة إشتراطات السلامة العامة والتأكد من تنفيذها حرصآ على سلامة وآمن الوفود السياحية .

كما أكد المحافظ على مدير إدارة السياحة التأكيد على ضرورة التعامل بأسلوب لائق مع الوفود السياحية والتصدي بكل حزم حيال الغير ملتزمين، مشيرآ بأنه سيتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الدوريات الأمنية والحملات بالمناطق التي تتمتع بالمزارات والمنشات السياحية .

كما وجه بمراجعة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والتأكد من تطعيم العاملين بقطاع السياحة وحصولها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصآ على أمن وسلامة العاملين والمترددين على المنشأة .