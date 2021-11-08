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«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي

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«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي «الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي

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قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك المزيد من تحورات التي يتوقع حدوثها، وأن خطر حدوث تحورات جديدة ما زال قائمًا حتى الآن.

وكشف مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، إن هناك عددًا من التحورات للفيروس ظهرت العام الماضي، وأن هناك شائعات أطلقت حول وجود متحور جديد سمى متحور «هيهي»، موضحًا أن المنظمة تواصل العمل مع بقية الدول ولم ترى حتى الآن تحورًا جديدًا، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية هي من تُطلق الاسم على المتحور الجديد حالة ظهوره.

وأكد أبوبكر، أن متحور «هيهي» هو شاعة من مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصى المنظمة بتعزيز الترصد والتحقق من سريان التحورات الموجودة بالفعل، وحتى الآن لم نسمع عن تحور جديد يطلق عليه هيهي.

وأضاف، نحن نعزز مسالة التقليح بلقاح الأنفلونزا، ومن 2020 إلى 2021 فان موسم الأنفلونزا ينخفض ولكن لابد أن نراعى أصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا كبار السن والأطفال من أصحاب المناعة الضعيفة يجب أن يتلقوا لقاح الأنفلونزا.

المصرى اليوم

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