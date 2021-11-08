تغيرت حياتها.. فتاة أسترالية تصبح مليونيرة بسبب لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثناء يوم عمل تقليدي تقلت شابة أسترالية تدعى جوانتا تشو، مكالمة هاتفية غيرت حياتها، حيث أصبحت مليونيرة بين عشية وضحاها بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد.

الفتاة البالغة من العمر 25 عام، كانت هي الفائزة من بين ملايين المواطنين الأستراليين الذين شاركوا في مسابقة اليانصيب الخاصة بمتلقين لقاح كورونا.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنشأ مسابقة اليانصيب 20 شخص كفاعلين للخير، من أجل تعزيز عملية التطعيم تحت عنوان «Million Dollar Vax».

وبحلول 31 أكتوبر، تلقى حوالي 2،744،974 أستراليًا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح، للحصول على فرصتهم في الفوز.

ولا تزال السيدة تشو التي صُدمت تتأقلم مع مكاسبها المفاجئة التي جعلت حياتها تتغير، إذ قالت في تصريحات تلفزيونية: «أنا ما زلت لا أستطيع الصديق».

وقرر المواطنة الأسترالية الفائزة إنفاق جزء من المبلغ على علاج والديها الذين يقيما في الصين.

كذلك أرادت أن تستيف والديها في موطنها حيث لم ترهما منذ أكثر من عامين بسبب الظروف الوبائية: «أريد أن أضع عائلتي في فندق خمس نجوم بمناسبة رأس السنة الصينية إذا كانت إذا كانت الحدود مفتوحة».

وأضافت: «سأشتري هدايا لعائلتي وأستثمر باقي الأموال حتى أتمكن من جني المزيد من المال في المستقبل».

وأشارت إلى رغبتها في فتح الحدود من أجل السفر: «أود حقًا أن يحصل الجميع على التطعيم حتى يتم فتح الحدود في وقت أقرب».