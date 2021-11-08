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ضبط مصنع لإعادة وتعبئة المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية المغشوشة في قليوب

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ضبط مصنع لإعادة وتعبئة المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية المغشوشة في قليوب ضبط مصنع لإعادة وتعبئة المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية المغشوشة في قليوب

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ضبطت الإدارة العامة لشرطة المسطحات في القليوبية، الاثنين، مصنع عشوائي وغير مرخص داخل مزرعة دواجن في مدينة قليوب يقوم بإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية، أسفرت الحملة عن ضبط 95387 عبوة مخصبات زراعية مغشوشة، كما تم ضبط أدوية بيطرية ومبيدات حشرية، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة المسطحات، يفيد ورود معلومات عن وجود مصنع بناحية قليوب لإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير بدون ترخيص داخل مزرعة دواجن، فقامت حملة مكبرة اسهتدفت المكان وتم مداهمة المصنع، وتبين أنه مصنع عشوائي غير مرخص ملحق به مخزنين لإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية بداخل مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة قليوب وتم ضبط بداخلة 95387 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات و81836 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لعقاقير وأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص و15466 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمبيدات حشرية منتيهة الصلاحية معدة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى خط إنتاج يدوى لتعبئة وتداول العقاقير البيطرية والمبيدات الحشرية عبارة عن ماكينات خلط وتعبئة ولحام وتغليف وكمية كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات المنسوبةلإحدى شركات الكيماويات وعدد من الأدوات والمعدات، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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