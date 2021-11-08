8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا

أوضحت الجوازات خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا. وجاءت الخطوات على النحو التالي:
1-الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر.
2-القائمة الرئيسية «الخدمات الإلكترونية» ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة.
3-اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
4-تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.
5-ثم تظهر معلومات الفرد للتأكد من بياناته.
6-الضغط على «التالي» بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجوازات.
7-رفع صورة حديثة وفقًا للشروط الموضحة في المنصة.
8-الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.