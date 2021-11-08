8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا

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أوضحت الجوازات خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا. وجاءت الخطوات على النحو التالي:

1-الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر.

2-القائمة الرئيسية «الخدمات الإلكترونية» ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة.

3-اختيار تجديد جواز السفر السعودي.

4-تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.

5-ثم تظهر معلومات الفرد للتأكد من بياناته.

6-الضغط على «التالي» بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجوازات.

7-رفع صورة حديثة وفقًا للشروط الموضحة في المنصة.

8-الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.