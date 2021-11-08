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هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا

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هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا
بهدف توفير الفرص لتبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين

هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم ثلاثة معتزلات للكتابة في محافظة العُلا

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة مُعتزلاً للكتابة في محافظة العُلا، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بمشاركة عددٍ من الكتاب من جنسيات عالمية حيث يتضمن المعتزل حلقات نقاشية وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب أوقات مخصصة للعمل والكتابة.

ويأتي معتزل الكتابة في العُلا امتداداً لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة ابتداءً من منطقة القصيم في العام 2019م، ثم انتقل إلى السودة في منطقة عسير في سبتمبر في عام 2021م، قبل انتقاله للعُلا في المحطة الثالثة لمعتزلات الكتابة.

وتعمل الهيئة الآن على تنفيذ معتزلين إضافيين للكتابة في محافظة العُلا قبل نهاية العام الجاري.

وتهدف الهيئة من تنظيمها المستمر لمعتزلات الكتابة إلى توفير المزيد من الفرص لتبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين، وتحقيق التواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات المختلفة، في مناخ أدبي مُحفّز على الكتابة والإبداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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