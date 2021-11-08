رئيس بلدية الوديعة: عهد خادم الحرمين حافل بالمشاريع التنموية الضخمة

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"لسلوم" يشيد بـ"قرارات الخير والنماء" التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن

أكد رئيس بلدية الوديعة وليد محمد لسلوم، أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يأتي امتدادًا للعهود الزاهرة التي عاشتها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ومَن تلاه في مُلك البلاد من أبنائه البررة، جميعًا، والذين كانت لهم بصماتهم الواضحة على صعيد النماء والتطوير في مجالات مختلفة تمس حياة المواطن.

وقال "لسلوم": بمناسبة الذكرى السابعة لتولي ملك الحزم والعزم مقاليد الحكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، يطيب لي بكل فخر واعتزاز، أن أستحضر خلال الأعوام الماضية ما تَحقق لوطننا الحبيب من إنجازات ومشاريع تنموية ضخمة في شتى المجالات، وما صدر من قرارات الخير والنماء التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى رؤية المملكة 2030 التي تُعتبر مؤشرًا قويًّا لبناء مستقبل زاهر يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا، وبهذه المناسبة أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يُديم نِعَمه على مملكتنا وشعبنا.