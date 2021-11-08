أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من "احتيال المواعيد" وهذا الرابط هو المعتمد لدينا

Print
انتشرت في الفترة الأخيرة

السفارة الأمريكية بالرياض تحذّر من

ردت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ، على ما يتم تداوله بأن أطرافاً ثالثة يمكنها تأمين مقابلات مبكرة للحصول على تأشيرات السفر، وفق "سي إن إن".

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "نحن على علم بالشائعات التي تدعي فيها أطراف ثالثة بأنها تستطيع مساعدة طالبي التأشيرات في الحصول على مواعيد مبكرة لمقابلات التأشيرة، وهذا ليس صحيحاً".

وأوضحت السفارة بتغريدتها قائلة: "تتم جدولة المواعيد فقط من خلال https://ustraveldocs.com/sa/ ولا يوجد أي طرف ثالث لديه أي قدرة على التأثير على توقيت مواعيد المقابلات".

وأضافت: "ولتجنب الاحتيال وإساءة الاستخدام يرجى التأكد من جدولة المواعيد من خلال موقعنا على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا