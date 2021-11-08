محمد مكي مديرًا فنيًا لحرس الحدود

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قرر مسئولو حرس الحدود تصعيد محمد مكى المدرب العام للفريق لمنصب المدير الفني بعد رحيل محمد حليم بناء على رغبته عن القيادة الفنية للنادى العسكري.

وفضل مسئولو الحدود منح الفرصة لمكى في منصب الرجل الأول للفريق لعلمه الشديد بقدرات الفريق، نظرا لتواجده لاكثر من موسم وعقب اعتزاله مباشرة في الجهاز المعاون للعديد من الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق.

ويحتل حرس الحدود المركز الثانى برصيد 11 بجدول المجموعة الثالثة التي تضم أندية الإسكندرية وبحرى بالقسم الثانى ولديه مباراة مؤجلة مع الرجاء المطروحى من الأسبوع الأول.