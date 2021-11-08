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المرور تواصل حملاتها على الطرق والكبارى وتضبط الفين مخالفة

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المرور تواصل حملاتها على الطرق والكبارى وتضبط الفين مخالفة المرور تواصل حملاتها على الطرق والكبارى وتضبط الفين مخالفة

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5589) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتمكنت من ضبط الفين مخالفة متنوعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

المصرى اليوم

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