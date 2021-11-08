إنشاء محطة مياه الطود الجديدة بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ اليوم جنوب الأقصر

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تفقد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، الاثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ إنشاء محطة مياه شرب الطود الجديدة (ترشيح فائق)، بحضور نجار أحمد الصغير، مدير إدارة مياه الشرب بالطود، بطاقة 10000 متر مكعب /اليوم.

وتعمل المحطة الجديدة على زيادة محطة الطود المدمجة والتي تعمل بطاقة 17000 لتر مكعب / اليوم، ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب /اليوم، والتي تخدم جميع مدن وقرى ونجوع مركز ومدينة الطود.

وأوضح المهندس أنس ثابت عبدالحميد، مدير المشروع للشركة المنفذة، أن محطة مياه شرب الطود الجديدة (ترشيح فائق) تبدأ من المأخذ وعنبر طلمبات العكرة وحاويات الترشيح وعنبر طلمبات المرشحة وعنبر الكلور والخزان الأرضي والمبنى الإداري.