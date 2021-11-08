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رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة إلى 21 نوفمبر الجاري بعد الموافقة النهائية على «التخطيط العام»

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رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة إلى 21 نوفمبر الجاري بعد الموافقة النهائية على «التخطيط العام» رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة إلى 21 نوفمبر الجاري بعد الموافقة النهائية على «التخطيط العام»

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قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رفع الجلسة العامة اليوم الاثنين، وتقرر ان تكون الجلسة المقبلة يوم الاحد 21 نوفمبر. جاء رفع الجلسة بعد ان وافق المجلس نهائيا، على مشروع القانون المقدم من بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة. وقرر المجلس إحالة المشروع إلى مجلس النواب ..

ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق .

كما يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

المصرى اليوم

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