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قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس ينظم يوم تعريفي

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قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس ينظم يوم تعريفي قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس ينظم يوم تعريفي

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نظم قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، اللقاء التعريفي للنظام الفصلي في اللغة الصينية للفرقة الأولى وايضًا لبرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية للفرقة الأولى لعام 2021\2022، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، مع مراعاة تطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات المستجد covid19.

أوضحت د. ميرفت على، رئيس القسم، أن افتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس عام 1958، يعد من أقدم وأعرق الأقسام بالكلية ومن أكبر أقسام اللغة الصينية في والوطن العربي بل وأفريقيا أيضًا.

وأشارت إلى أن رسالة الكلية تقديم برامج تعليمية متميزة تتبنى الابتكار وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، لدعم الروابط المصرية العربية ثقافيًا وعلميًا بالصين، تنمية القدرات البحثية لتخريج كوادر من الباحثين المتخصصين في اللغة والأدب والترجمة.

وأكدت أن رسالة برنامج اللغة الصينية تقديم برنامج تعليمى متميز يتبنى الإبداع وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، لدعم الروابط المصرية العربية ثقافيًا وعلميًا بالصين، وذلك عن طريق تنمية المهارات اللغوية والقدرات البحثية في اللغة الصينية وآدابها بالإضافة إلى الترجمة التحريرية من اللغة العربية وإليها، لتخريج كوادر من المترجمين والباحثين المتخصصين في كل من اللغة والأدب والترجمة.

كما شهدت الفعاليات تكريم الطالبة نور طارق محمد، الطالبة بالفرقة الرابعة للنظام الفصلي، لحصولها على الجائزة الكبرى في مسابقة «انا والصين» التي نظمها المركز الثقافي الصينى بالقاهرة.

المصرى اليوم

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