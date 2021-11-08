وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً حول متابعة نظافة المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة

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تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً تفصيلياً من الوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات بالوزارة عن متابعة أعمال شركتي «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة وفقاً لخطط التشغيل المعدة من الشركتين والتي تم مراجعتها من خلال الوحدة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الشركة بدأت العمل في أحياء المنطقة الغربية والتى تتضمن 9 أحياء هي (منشأة ناصر -الوايلى- وسط- بولاق – غرب القاهرة- عابدين- الأزبكية- الموسكى- باب الشعرية)، وذلك وفقاً لخطة التشغيل التفصيلية لتقديم كافة أنواع الخدمات من الجمع السكنى والتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة، مشيراً إلى أن الشركة تسلمت رسمياً حى غرب القاهرة من الهيئة العامة للنظافة والتجميل في 7 سبتمبر الماضى، واستكملت انتشارها حتى 7 نوفمبر الجاري في عدد آخر من الأحياء، حيث تسلمت حي عابدين في 21 سبتمبر الماضى وحي الأزبكية في 7 أكتوبر الماضى وحي بولاق أبوالعلا في 21 أكتوبر الماضى وحي الموسكى في 7 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن تواصل تسلم باقى الأحياء بالمنطقة الغربية باب الشعرية ووسط القاهرة والوايلى ومنشأة ناصر بالتوالى حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح «شعراوي»، أن متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة يصل إلى حوالى 2500 طن يوم، وسنوياً نحو 930 ألف طن، ويبلغ عدد العاملين المشاركين في عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع في الـ9 أحياء 900 عامل للجمع السكنى، و1935 عامل للكنس والنظافة للشوارع، كما يبلغ إجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات 31072 منها 435 سيارة و37 معدة و30600 من الأدوات وتشمل (الحاويات وعربيات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزى).

وأضاف، أن شركة «انفيروماستر»، بدأت العمل في أحياء المنطقة الشرقية والتى تتضمن 9 أحياء هي (مصر الجديدة- النزهة- غرب مدينة نصر- شرق مدينة نصر- المطرية- عين شمس- السلام أول- السلام ثان- المرج) وفقاً لخطط التشغيل لتقديم خدمات الجمع السكنى والتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة، لافتاً إلى أن الشركة تسلمت رسمياً حي مصر الجديدة في 3 سبتمبر الماضى من هيئة نظافة وتجميل القاهرة واستكملت الانتشار في باقى الأحياء حيث تسلمت حي مدينة نصر غرب في 7 سبتمبر وحي مدينة نصر شرق في 15 سبتمبر وحي النزهة في 1 أكتوبر الماضي والمطرية في 7 أكتوبر الماضي وعين شمس في 1 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن تواصل تسلم باقى الأحياء بالمنطقة الشرقية وهى عين شمس والسلام أول والسلام ثان المرج حتى أول ديسمبر المقبل. وتابع وزير التنمية المحلية، أن متوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الشرقية تبلغ حوالى 4050 طن / يوم، وسنوياً نحو 1،5 مليون طن، كما قامت الشركة بإعداد خطة التشغيل التفصيلية لتقديم كافة أنواع الخدمات من جمع سكنى وتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة، بالإضافة إلى خطط السلامة والصحة المهنية والتدريب والتوعية، مضيفاً أن إجمالي عدد العاملين بالمشروع للعاملين في الجمع حوالى 3878 عامل وعدد عمال الكنس ونظافة الشوارع 3296 عامل، وإجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات حوالى 98873 ومنها 660 سيارة و101 معدة و98112 إجمالى عدد الأدوات وتشمل (الحاويات وعربات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزى) وقامت الشركة بتوفير أكثر من 450 سيارة ومعدة من المعدات المطلوبة لتقديم الخدمات بالإضافة إلى تأهيل المعدات التي استلمتها من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعددها 78 سيارة ومعدة.

وطالب من الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بضرورة التنبية على الشركتين بالإهتمام الكبير بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات في جميع الأحياء التي بدأوا للعمل بها لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية دون التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.

كما وجه الوزير بضرورة قيام الشركات بحملات التوعية للمواطنين والمحال التجارية والأسواق ومراكز الشباب والأندية وزيادة مستوى عملية الكنس اليدوي والآلى وغسيل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود إختلاف في مستوى نظافة الشارع. ووجه وزير التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بسرعة مراجعة العروض الفنية لشركة «انفيروادبت»، للتعاقد معها والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة لشركتى «ارتقاء» و«إنفيروماستر»، كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكترونى وكذا متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة، مطالبا الشركتين بضرورة الإهتمام بعمليات الرصد والمتابعة من المواطنين ومراقبى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمواجهة السلبيات والمشكلات أولاً بأول والعمل على حل السلبيات التي يتم رصدها، مؤكداً أن نظافة الشارع هي المعيار الأساسى في تقييم عمل الشركتين للحصول عَلِي رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها.

وأشار الوزير، إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياته اليومية وعودة الوجه الحضارى للقاهرة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يجرى إنشاءها خلال الفترة الحالية، وكذا تطوير بعض المناطق التاريخية مثل القاهرة الخديوية وحدائق الفسطاط وغيرها من الأماكن الحيوية.

كما طالب وزير التنمية المحلية من الشركتين بأهمية زيادة دور التوعية للمواطنين وأصحاب الشركات لنجاح منظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والشباب في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية، خاصة في ظل الدور الكبير للمواطنين لانجاح المنظومة.

وناشد الوزير، المواطنين بالتعاون مع الشركات الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة في الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات، لافتاً إلى أن المواطنين عليهم دور مهم في إنجاح المنظومة الجديدة عبر مسارين الأول اللالتزام بمواعيد الجمع وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والثاني العمل كمراقب مع الحكومة والشركة المتخصصة في ذلك على تطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أومنقطة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.