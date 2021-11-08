إزالة ١٣٧ حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ ١٨ بمحافظة الشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 137 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و676 متر مباني، و12 فدان و21 قيراط بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ،قامت بتنفيذ إزالة 53 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 6 ألاف و676 متر مباني، وإزالة 84 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 12 فدان و21 قيراط، بمراكز «ههيا- فاقوس- أبوكبير- الزقازيق- أبوحماد- ديرب نجم- مشتول السوق- الإبراهيمية- منيا القمح- كفر صقر- أولاد صقر»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.