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تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها

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تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها
يستمر 3 سنوات ويشمل متابعة القديمة والمهجورة و"التسوير والنظافة"

تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة، عقدًا لتشغيل وتأدية خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين في مقابر مكة المكرمة، بمبلغ (24.152.415) ريالًا لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

ويتضمن العقد تنظيف المقابر، وحفر وتجهيز القبور، وصيانة وتشغيل مغاسل الموتى، وتوفير المواد والمعدات اللازمة، مع توفير العمالة المدربة؛ لتنفيذ وتشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، إضافة إلى متابعة المقابر القديمة والمهجورة في مكة المكرمة وضواحيها، والقيام بتسويرها وصيانتها، مع الاهتمام بنظافتها على مدار العام.

ويبلغ عدد المقابر المستخدمة للدفن في مكة المكرمة 4 مقابر؛ هي: مقبرة المعلاة، والشرائع، وشهداء الحرم، وبحرة، وطاقتها الاستيعابية مجتمعة تزيد على 50 ألف قبر، وتقوم إدارة التجهيز بالأمانة بتقدم خدمات نقل وتجهيز ودفن المتوفين ومتابعة المقابر وصيانتها، والإشراف على المغاسل الخيرية بالعاصمة المقدسة، إلى جانب وضع خطط مستقبلية لزيادة أعداد المقابر بصفة عامة في مكة المكرمة؛ على أن تكون داخل حدود الحرم، وموزعة على مداخل مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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