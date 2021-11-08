★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمود فتح الله، مدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن الحديث عن المنافسة على بطولة الدوري مبكرًا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة.

وقال محمود فتح الله، في تصريحات تليفزيونية :«الحديث عن المنافسة على بطولة الدوري مازال مبكرًا»، مضيفًا :«هدفنا المنافسة على البطولة،الدوري هذا الموسم صعب جدًا».

وأشار إلى أن استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون، يثير التساؤلات، رغم مستواه الرائع في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن المنتخب سوف يلتقي مع أنجولا والجابون يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في إطار مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.