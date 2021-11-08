أيمن عبدالعزيز: كارتيرون سبب الهزيمة بخماسية أمام الأهلي

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قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن الثقة الزائدة التي صُدرت للاعبي فريقه من «السوشيال ميديا» قبل المباراة كانت ضمن أسباب الهزيمة في القمة.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية: «من النقاط التي أدت لهزيمة الزمالك، هي عدم التحضير الجيد للمباراة فريق الزمالك لعب بالطريقة الطبيعية التي يلعب بها، كارتيرون اهتم في المباراة بالنواحي الفنية لفريقه وليس بالنواحي الفنية لفريق الأهلي».

وأتم لاعب ومدرب الزمالك السابق تصريحاته بقوله: «الأهلي تفوّق في الاستحواذ الذي كان يتميز به الزمالك الذي كان يضغط بصورة عشوائية.. كارتيرون لم يكن في يومه».