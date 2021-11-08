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المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات وسلاح في شبين القناطر

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المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات وسلاح في شبين القناطر المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات وسلاح في شبين القناطر

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قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمود البريرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد صبحى إبراهيم وأحمد محمد غنيم وأمانة سر على القلشى بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق في شبين القناطر بالقليوبية بتهمة الإتجار في الهيروين، كما قضت بحبسه عاما لحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص وعدد من الطلقات من ذات العيار.

تضمن أمر الإحالة قيام المتهم ويدعى «أ.ص.م» 32 سنة سائق سيارة نقل بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار كما حاز سلاح ناريا عبارة عن بندقية خرطوش بغير ترخيص وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتمكنت مديرية امن القليوبية من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وسلاحا ناريا بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وعدد من الطلقات من ذات العيار وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة فامرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة فقضت المحكمه بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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